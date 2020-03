Coronavirus a Trieste, Dipiazza: "Riaprano le scuole e torniamo alla normalità"

Dopo la notizia del primo caso di positività al Covid 19 a Trieste e degli altri quattro in FVG, il sindaco Dipiazza lancia un messaggio ai cittadini. “C'era da aspettarselo - commenta il primo cittadino, raggiunto al telefono da Trieste Prima - ma non per questo dobbiamo cadere nel trabocchetto della scorsa settimana: in quella occasione abbiamo chiuso tutta la città. Se c'è una persona malata sarà curata, io mi sto battendo per tenere le scuole aperte, altrimenti ci faremo del male da soli. Stiamo vivendo uno dei momenti bui del paese, forse il peggiore dopo la seconda guerra mondiale oltre ai terremoti e alle alluvioni, e tutto perché stiamo dando un'immagine sbagliata del paese, che non corrisponde al vero”.

“Non perdiamoci d'animo - continua Dipiazza -: abbiamo uno dei migliori sistemi sanitari al mondo quindi eventuali altri contagi saranno trattati adeguatamente. Abbiamo persone come il presidente Fedriga e il vicegovernatore Riccardi che si stanno confrontando costantemente con Roma, e insieme arriveremo alla soluzione del problema. Uno o due contagi non devono condizionare la nostra vita. Andiamo avanti e torniamo alla normalità”.