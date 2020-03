Coronavirus, tutte le modifiche al servizio di trasporto pubblico

Alla luce dell’ordinanza urgente n. 2/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia Covid-19, da martedì 17 marzo entra in vigore un orario ridotto per tutte le linee del servizio di trasporto pubblico locale a Trieste. In particolare:

il servizio, per tutte le linee, terminerà alle ore 21:00, senza eccezioni;

la linea 1 adotta l’orario del sabato nei giorni feriali/lavorativi e mantiene il consueto orario festivo le domeniche e nei giorni festivi, sostituendo la linea 34;

la linea 2/ mantiene il consueto orario feriale e festivo;

la linea 3 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana; effettua anche la partenza da piazza della Libertà delle ore 14:30 e la partenza da Conconello delle ore 15:00;

la linea 4 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

la linea 5 mantiene il consueto orario feriale e festivo;

la linea 6 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

la linea 7 mantiene il consueto orario feriale e festivo;

la linea 8 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

la linea 9 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana: il servizio viene sempre svolto con autobus snodati da 18 metri per consentire a bordo il rispetto della distanza di sicurezza;

la linea 10 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana: il servizio viene sempre svolto con autobus snodati da 18 metri per consentire a bordo il rispetto della distanza di sicurezza;

la linea 11 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

la linea 12 mantiene il consueto orario feriale e festivo;

la linea 13 è sospesa;

la linea 14 è sospesa;

la linea 15 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

la linea 16 è sospesa;

la linea 17 è sospesa;

la linea 17/ viene modificata con una partenza ogni 20 minuti (prime partenze da piazza della Libertà alle ore 7:20 e da San Cilino alle ore 7:40; ultime partenze da piazza della Libertà alle ore 19:40 e da San Cilino alle ore 20:00);

la linea 18 mantiene il consueto orario feriale dal lunedì al sabato;

la linea 19 è sospesa;

la linea 20 mantiene il consueto orario feriale e festivo;

la linea 21 mantiene il consueto orario feriale dal lunedì al sabato;

la linea 22 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

la linea 23 mantiene il consueto orario feriale dal lunedì al venerdì;

la linea 24 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

la linea 25 mantiene il consueto orario feriale dal lunedì al sabato;

la linea 26 mantiene il consueto orario feriale dal lunedì al sabato;

la linea 26/ è operativa solo alla domenica con il consueto orario festivo;

la linea 27 mantiene il consueto orario feriale e festivo;

la linea 28 è sospesa;

la linea 29 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

la linea 30 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

la linea 31 adotta il consueto orario feriale dal lunedì al sabato;

la linea 32 mantiene il consueto orario feriale e festivo;

la linea 33 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

la linea 34 mantiene il consueto orario feriale ma è soppressa la partenza da via Paisiello delle ore 7:15; nei giorni festivi è sostituita dalla linea 1;

la linea 35 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

la linea 37 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

la linea 38 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

la linea 39 mantiene il consueto orario feriale e festivo ma sono soppresse le partenze da Villa Carsia delle ore 12:00 e da piazza della Libertà delle ore 12:45;

la linea 39/ adotta l’orario estivo mantenendo però il consueto percorso dell’orario invernale (ospedale di Cattinara > Basovizza > Padriciano > Trebiciano > Opicina (via Nazionale) > via di Prosecco > prosecco (piazza) > Santa Croce > Aurisina centro > Aurisina municipio );

la linea 40 mantiene il consueto orario feriale dal lunedì al sabato;

la linea 41 adotta un orario ridotto con 7 partenze quotidiane da piazza della Libertà dal lunedì al sabato e non effettua la deviazione per Dolina; nei giorni festivi, mantiene il consueto orario e percorso;

la linea 42 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana ed effettua la deviazione per Fernetti come nei giorni feriali/lavorativi;

la linea 43 mantiene il consueto orario feriale ma sono soppresse le partenze da Prosecco delle ore 7:02, da San Giovanni del Timavo delle ore 7:30, da Aurisina centro delle ore 12:50, da Ceroglie delle ore 13:20 e 14:43 e da Aurisina municipio delle ore 14:10;

la linea 44 adotta il servizio festivo tutti i giorni della settimana e transita per San Giovanni del Timavo;

la linea 46 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

la linea 47 mantiene il consueto orario feriale e festivo;

la linea 48 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

la linea 49/ mantiene il consueto orario feriale dal lunedì al sabato;

la linea 50 mantiene il consueto orario feriale e festivo;

la linea 51 mantiene il consueto orario feriale dal lunedì al sabato;

la linea 52 adotta l’orario festivo tutti i giorni della settimana;

la linea 81 mantiene il consueto orario feriale e festivo;

le linee serali A, B, C e D e le linee notturne sono sospese;

il servizio di trasporto pubblico a chiamata è sospeso.

Le misure sono da ritenersi in vigore fino al giorno 25 marzo 2020. Dopo quella data, conformemente alle indicazioni delle autorità competenti, potranno essere adottate proroghe o ulteriori restrizioni.

In questa pagina saranno pubblicati quanto prima gli orari scaricabili delle singole linee in formato pdf.

Saranno inoltre pubblicate le prime e le ultime partenze da ciascun capolinea.

Norme comportamentali a bordo degli autobus

A bordo degli autobus è obbligatorio attenersi alle indicazioni e alle norme comportamentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle autorità sanitarie.

È proibito salire dalla porta anteriore degli autobus e sostare in prossimità della cabina di guida. Va in ogni caso rispettata la distanza di almeno un metro dal conducente.

A bordo è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza dagli altri passeggeri: nel caso il numero di passeggeri a bordo non lo rendesse possibile, è necessario attendere l’autobus successivo.

Uffici aziendali

L’accesso ai locali della biglietteria di Trieste Trasporti in via dei Lavoratori 2 è consentito – solo per motivi urgenti e non prorogabili – a non più di due persone alla volta e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza.

Gli uffici protocollo, responsabilità civile e URP sono chiusi al pubblico: eventuali comunicazioni possono essere inviate via pec o mail ai seguenti indirizzi:

protocollo@triestetrasporti.it

commerciale@triestetrasporti.it

urp@triestetrasporti.it

mail@cert.triestetrasporti.it (PEC)

Abbonamenti, tesserini d’identità e titoli di viaggio

Non ci sono al momento provvedimenti riguardanti la validità degli abbonamenti ordinari non utilizzati o utilizzati solo in parte.

Gli abbonamenti agevolati per persone invalide o con disabilità (articolo 34, legge regionale 20 agosto 2007, n. 23) possono essere utilizzati fino al 30 aprile anche se scaduti.

La validità dei tesserini d’identità scaduti in febbraio o in scadenza a marzo è prorogata al 30 aprile.

La clientela è invitata ad acquistare biglietti o abbonamenti quindicinali e mensili dalle emettitrici automatiche oppure, per qualunque altro titolo di viaggio, presso una delle rivendite sul territorio, facendo sempre attenzione ad evitare assembramenti.

Sanificazione quotidiana degli autobus

Tutti gli autobus vengono quotidianamente sanificati con prodotti a base di cloro, con particolare attenzione ai mancorrenti, alle prese d’aria e al posto di guida.

Tutti i mezzi hanno inoltre in dotazione un kit composto da mascherina respiratoria, guanti in lattice e gel disinfettante a disposizione del conducente, e da usarsi in caso di emergenza.

