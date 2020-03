"Siamo qui per i tamponi, ci apre?", la truffa dei falsi volontari della Protezione Civile

Non c'è emergenza sociale senza sciacalli. L'amara constatazione arriva dall'ennesima segnalazione inviata dall'Ater in merito ai tentativi di truffa che si starebbero verificando a Trieste durante l'ultima settimana. Con decine di migliaia di persone "bloccate" all'interno dei loro appartamenti - con la possibilità di uscire solo per comprovate necessità - ecco allora che i malviventi si materializzano, cercando di far leva sull'ignoranza e sugli anziani. L'ultima notizia in ordine di tempo è quella di "falsi volontari della Protezione Civile e falsi tecnici" che tenterebbero di introdursi nelle abitazioni con la scusa di essere operatori autorizzati ad effettuare "interventi manutentivi di varia natura" e, udite udite, perfino i tamponi.

Le prime segnalazioni già una settimana fa

Ater aveva segnalato i primi tentativi di truffa una settimana fa. In quel caso si era manifestata una fantomatica disinfestazione e l'Ater aveva messo in guardia i suoi inquilini dalla truffa in corso. "In questo periodo i tecnici Ater effettuano sopralluoghi o interventi solo in casi di estrema urgenza" fa sapere la direzione che invita le persone residenti a segnalare la necessità di intervento ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale Municipale. "Vi preghiamo di fare attenzione - conclude la nota - e di segnalare alle Autorità competenti eventuali tentativi di accesso alle proprie abitazioni".