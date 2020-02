Coronavirus, il vaccino è stato testato sull'uomo

Gilead Sciences, una società americana di biotecnologia che ricerca, sviluppa e commercializza farmaci, giovedì 27 febbraio, ha annunciato il successo degli studi sull'uomo di una medicina sperimentale per il coronavirus. Come riportato dallo Sportello dei diritti, questo è un farmaco antivirale universale Remdesivir, il cui sviluppo è iniziato diversi anni fa per combattere malattie infettive, tra cui l'Ebola e la sindrome respiratoria del Medio Oriente Coronavirus (MERS-CoV), che è considerato il "cugino" dell'attuale coronavirus COVID-19.

Dopo i test sugli animali, che hanno dato risultati incoraggianti, è stato deciso di testare il medicinale sull'uomo. I test sono stati effettuati da medici del China-Japan Friendship Hospital. Nel suo corso, i pazienti hanno ricevuto la medicina in vari dosaggi. Ora l'azienda intende espandere le prove, estendendole a un gruppo di 1000 pazienti che hanno accettato di diventare volontari. Il medicinale sarà testato in diversi ospedali in Asia. Successivamente, si trarrà una conclusione sull'efficacia del farmaco per il trattamento del coronavirus. È inoltre in corso un lavoro su un vaccino progettato per arrestare le infezioni coronavirus massicce e prevenire la malattia.