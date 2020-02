Coronavirus, dieci casi negativi in FVG: in isolamento anche tre medici

Sette a Udine e tre a Trieste, per un totale di dieci casi sospetti in Friuli Venezia Giulia nelle ultime ore. Tutti negativi. I casi sospetti rimangono in isolamento: tra loro anche tre medici friulani. Le autorità invitano a contattare il 112 se si ritiene di essere in una situazione sospetta, non recarsi dal medico di base e in pronto soccorso. Gli esperti risponderanno e faranno una prima analisi dando le valutazioni adeguate al caso.

Sono le prime indicazioni emerse dalla conferenza stampa che si è tenuta oggi nella sede della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia a Palmanova dove si è riunito il comitato operativo per l'emergenza sanitaria coronavirus con i professionisti della salute, il governatore e il vicegovernatore della Regione.

I rappresentanti dell'esecutivo hanno rimarcato l'adozione delle misure preventive che in regione sono già attive da alcune settimane con un monitoraggio 7 giorni su 7. Sul territorio, è stato sottolineato, viene posto il massimo grado di attenzione utilizzando una cautela più alta rispetto ai rischi in corso per non sottovalutare alcuna segnalazione. Il governatore ha informato sugli attuali sette casi sospetti a Udine e tre a Trieste che, al momento, risultano negativi e ha inoltre ricordato che si stanno seguendo tutti i protocolli attivati anche a livello nazionale. Il governatore si è poi soffermato sul potenziamento della struttura del 112 attraverso la consulenza di specialisti infettivologi per rispondere alle esigenze della popolazione.

Informazione e prevenzione

Sono attivati tutti i percorsi idonei per gestire la parte preventiva e si stanno individuando i siti adatti se dovesse emergere un'eventuale necessità di isolamento. Si sta predisponendo, inoltre, un sistema di interazione con gli esperti a favore della cittadinanza, attraverso canali innovativi, anche online, per avere confronti puntuali con gli operatori del settore. A breve verrà diffusa la distribuzione di materiale informativo per illustrare il miglior comportamento da adottare in caso di situazione sospetta.

Il vicegovernatore ha rimarcato l'alta attenzione sull'emergenza coronavirus, tanto da ricordare l'immediata presa in carico di una persona di Lodi presente ieri sera in regione, risultata poi negativa al test.

Controlli sui confini terrestri

Il governatore ha comunicato, infine, di aver fatto richiesta a livello nazionale di prevedere controlli anche sui confini terrestri, al fine di monitorare gli ingressi sul territorio nazionale visto che le misure preventive adottate dal governo italiano non sono omogenee a livello europeo.