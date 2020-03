Coronavirus, vuoi dare una mano? La Protezione civile di Grado cerca volontari

La Protezione civile di Grado cerca volontari. L'appello, che riportiamo di seguito, è dedicato a tutti coloro che vogliano rendersi utili durante l'emergenza coronavirus. Per candidarsi vi basterà seguire le istruzioni.

Volete dare una mano, ma non sapete come fare? Per il momento il più grande aiuto è contribuire al rispetto delle direttive del Governo, poiché la squadra locale di Protezione civile con il sostegno delle Associazioni di volontariato sono per il momento in grado di gestire l'assistenza alle persone più fragili, ma l'emergenza non sarà breve e potremmo trovarci ad avere bisogno di un piccolo aiuto. Per questo vi chiediamo di mandarci un'email con il vostro Nome e Cognome e un recapito telefonico, scrivendo nell'oggetto dell'email "Volontario/a". All'indirizzo: info@distrettolagunaest.it La Protezione Civile terrà questo elenco e qualora ci dovesse essere bisogno di una piccola mano in più vi contatteremo.