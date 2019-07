Muore a 33 anni, i Vigili del fuoco di Trieste lo trovano nel Tagliamento

Era scomparso da due giorni ed è stato ritrovato senza vita questa mattina, 25 luglio, a Latisana, sul fiume Tagliamento. La tragica scoperta è toccata a una squadra del NSSA (Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico) dei Vigili del fuoco di Trieste, intervenuta per le ricerche. Non si conosce per il momento la causa del decesso. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Lignano e i Carabinieri.