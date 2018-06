“Corpus domini”: processione con l'arcivescovo Crepaldi da san Giacomo a san Giusto

Domenica 3 giugno, nella ricorrenza del “Corpus Domini”, sarà celebrata la tradizionale processione guidata dall’arcivescovo monsignor Giampaolo Crepaldi, che si snoderà con partenza, alle ore 18, dalla Chiesa di san Giacomo Apostolo e lungo il percorso: campo San Giacomo, via San Giacomo in Monte, piazze Vico e del Sansovino, via Capitolina e arrivo in piazza della Cattedrale. Qui l'arcivescovo terrà l'omelia e impartirà la solenne benedizione finale. In rappresentanza dell'Amministrazione comunale sarà presente al rito l'assessore Luisa Polli.