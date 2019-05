Domenica torna la 17esima edizione di Corri Trieste

Presentata la 17esima edizione della Corri Trieste, in programma domenica 26 maggio nel centro cittadino. Anche quest’anno il percorso della Corri Trieste si svilupperà sulle Rive del capoluogo giuliano con la 10 chilometri per i più allenati, e con la non competitiva di soli 5 chilometri, adatta a un pubblico più vasto. La gara prenderà il via alle 9.30 di domenica 26 maggio all’altezza della Scala Reale, di fronte a piazza dell’Unità d’Italia: da qui gli atleti raggiungeranno il Porto Vecchio attraverso Riva III Novembre e Largo Città di Santos, e passeranno sull’area antistante il Magazzino 26 fino a sfiorate il varco d’uscita del Porto sito in viale Miramare, per poi ripercorrere il percorso al contrario fino di nuovo alla Scala Reale stessa. Partenza concomitante e tracciato identico per entrambe le corse che saranno guidate nel gruppo di testa dai Top Runner, da percorrere una sola volta per gli iscritti alla Telethon Run Family di 5 chilometri, due volte invece per gli atleti della gara da 10 chilometri. Le premiazioni sono previste alle ore 11.

L’edizione di quest’anno della Corri Trieste sarà arricchita dalla partecipazione della Triestina Nuoto, che quest’anno compie cent’anni e alla quale è dedicata la manifestazione. Grande importanza verrà data alla didattica, con la presenza alla Run Family dell’Istituto comprensivo “Tiziana Weiss” che vi parteciperà con gli alunni della Scuola Primaria “Virgilio Giotti”. Oltre alla stella Yassine Rachik saranno presenti alla 10 km anche l’atleta keniano Sammy Kipngetich, recente vincitore della mezza maratona del Marchesato, e il rwandese Jean Marie Vianney Myasiro, entrambi sicuri protagonisti della gara competitiva. Verranno premiati i primi 5 atleti assoluti, uomini e donne, e i primi 3 classificati di ogni categoria Master, nonché i primi 3 gruppi più numerosi e il primo bambino fino a 13 anni. Saranno premiate anche le prime 5 società classificate sulla base del numero di arrivati giunti al traguardo; la somma degli atleti giunti al traguardo determinerà la classifica finale. È possibile iscriversi a entrambe le competizioni da oggi pomeriggio fino alla mattina stessa della gara presso il centro iscrizioni di piazza della Borsa.