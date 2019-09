Domenica torna la corsa per ricordare le vittime delle Foibe

Domenica 15 settembre al via la 2.Corsa del Ricordo di Trieste, evento promosso dall’ ASI, per commemorare i fatti tragici delle Foibe e l’esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate, e organizzato dal comitato “Trieste Corre”, con la coorganizzazione di Federesuli, Associazione Giuliani nel Mondo, Lega Nazionale e Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmatia, ed il Patrocinio della Regione FVG e del Comune di Trieste. Il percorso competitivo di 9,6 km, con partenza ed arrivo dalla Foiba di Basovizza, si svilupperà su un circuito prettamente sterrato con passaggio sulla vecchia ferrovia e affacci mozzafiato sul golfo di Trieste e sulla val Rosandra.

Interamente pianeggiante invece quello non competitivo, per complessivi 4km, da completare correndo o camminando. Partenza per tutti alle 10.30. L’ iniziativa si svolge anche a Roma, due anni fa ha già fatto tappa a Trieste, ed è inserita nel calendario regionale e nazionale ASI. Iscrizioni online su http://www.corsadelricordo.it, presso la segreteria dell’ Apd Miramar, via Validirivo 7, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Presso la segreteria di Trieste Atletica, via Pitacco 14, martedì dalle 18 alle 20 e via mail anche a info@triesteatletica.com. Alla Lega Nazionale di via Donota 2, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.