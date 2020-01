Corsa della Bora, attesi oltre 2000 atleti da tutto il mondo

L'attesa sta per terminare. Allo scoccare della mezzanotte con la partenza da Gorizia dei primi atleti della S1Ipertrail di 173 km, si aprirà ufficialmente la 5ª Edizione della S1Corsa della Bora, curata dall'Asd Sentiero Uno e capace quest'anno di ospitare ben 2112 partecipanti provenienti da ogni angolo del pianeta, che si potranno misurare su ben 5 differenti distanze. Poche ore dopo il via all'Ipertrail, alle 3, sarà la volta degli iscritti all'S1Ultra di 168 km intraprendere il proprio viaggio dal Campo Sportivo di Visogliano. Domenica invece, alle 7.30 da Pesek, sarà dato lo start alla prova Trail di 57 km mentre alle 11.30 partiranno la S1Half di 21 km (partenza dall'Obelisco di Opicina) e la Sprint di 16 km (start dal Campo Sportivo di Visogliano). L'arrivo di tutte e 5 le prove sarà allestito al Campo Sportivo di Visogliano.

“BoraFest – Outdoor Winter Festival”

Ma oltre agli specialisti del trailrunning, i protagonisti di questa tre giorni, dal 4 al 6 gennaio, potranno essere tutte le famiglie e i gruppi di amici che vogliono vivere una giornata fuori dall'ordinario. Infatti l'Asd SentieroUno, contemporaneamente alla S1Corsa della Bora, ha organizzato la 1° Edizione del “BoraFest – Outdoor Winter Festival”, che offrirà ai curiosi innumerevoli proposte per immergersi nelle bellezze sterminate del Carso triestino e sloveno.

Convegni, visite e pedalate non competitive

Si inizierà domani quando alle 10.30 l'Asd “PerForm” accompagnerà i partecipanti alla scoperta del centro di Trieste attraverso la tecnica del Chi Walking, disciplina che si focalizza sulla postura e sulla respirazione. Alle 15 invece sarà proposta la visita alle Grotte di San Canziano, patrimonio dell'Unesco. Il tardo pomeriggio e la sera saranno dedicati agli azzurri del trail che alle 17 presenzieranno al convegno “80k (off) road to 2021- La programmazione tecnica verso un obiettivo” e poi ceneranno alle 19.30 con gli appassionati all'Hotel Riviera. Domenica 5 il programma sarà ancora più folto e variegato. Alle 8.30 partiranno gli iscritti alla pedalata non competitiva“Bora, Bike & Fun”, organizzato dal gruppo “No Border Adventure” per intraprendere, in sella alle proprie mountain-bike, un viaggio di 87km, orientandosi unicamente con una traccia Gps.

Alle 9 la Sottosezione di Muggia del C.A.I – S.A.G organizzerà un'escursione aperta a tutti sui sentieri del Carso di San Servolo, con partenza e arrivo a Dolina.

Per gli amanti dei misteri sotterranei invece, sarà possibile, alle 11 e alle 13, conoscere la Grotta Valentina, che si trova proprio sotto l'area d'arrivo del Campo Sportivo di Visogliano, accompagnati dal Gruppo Speleologico San Giusto Trieste. Infine lunedì 6 gennaio sarà dedicato alla Marcia della Bora, la prova family della Corsa della Bora, in cui gli iscritti, con partenza fissata dalle 9 alle 10 al Campo di Visogliano, si incammineranno per affrontare un tracciato di 6 o 13km, contraddistinto dalla presenza di gustosi ristori con prodotti enogastronomici locali. A quest'ultima iniziativa, come alla S1Sprint del giorno precedente, si potrà partecipare assieme ai propri amici a 4 zampe.