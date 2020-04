Corse e giri in bici sul Carso: la Polizia locale "becca" tre sportivi

Le belle giornate non tengono a freno gli sportivi neanche in piena emergenza coronavirus: gli agenti della Polizia Locale in bicicletta del distretto C di Opicina hanno infatti sanzionato in piena violazione dei divieti anti contagio due ciclisti in mountain bike e un uomo che faceva attività fisica all'aperto. È successo ieri, mercoledì 15 aprile, le operazioni son state effettuate tra Gropada, Trebiciano e Basovizza. Proseguono quindi i controlli della Polizia Locale anche nei sentieri del Carso e nei percorsi ciclopedonali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due "money transfer" aprono a Pasquetta: multati dalla Polizia Locale