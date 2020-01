Sei disoccupato? Scopri i corsi e le qualifiche PIPOL al Civiform di Opicina

Civiform è uno degli enti in regione che offre attività nell’ambito di PIPOL il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro della Regione FVG a favore dei disoccupati e delle persone a rischio di disoccupazione.

Partiranno infatti a inizio febbraio nella sede di Opicina di via di Conconello i seguenti percorsi, caratterizzati da attività in aula e laboratorio:

- Tecniche di grafica multimediale (240 h)

- Gelatiere (500 h, di cui 150 di stage)

I corsi sono dedicati a chi attualmente non lavora e sono totalmente gratuiti in quanto realizzati nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma FVG, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Come partecipare

Per partecipare ai corsi è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in modo autonomo sul portale. Per soggetti NEET under 30: http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx

Per soggetti adulti disoccupati che rientrano in "Occupabilità": http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA135/#id8

In alternativa è possibile recarsi presso un Centro per l’Impiego (CPI) per effettuare l'iscrizione di persona:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/_config_/resp/tmpl-custom/mappairdat.jsp

Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il Centro per l’Impiego.

Maggiori informazioni

Per informazioni e un aiuto nella scelta è a disposizione la Segreteria di Civiform al n. 040.9719811. Ulteriori dettagli su civiform.it

Link Social: Pagina Facebook