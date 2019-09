Diventa un professionista del benessere psicofisico con il massaggio bionaturale

Il 21 Settembre, in Piazza Benco 4, nella sede operativa dell’Istituto di Scienze umane Integrate di Trieste, si terrà l’Open day per gli interessati alla nuova figura di “Professionista del Benessere Psicofisico tramite il lancio del nuovo corso di Massaggio Bionaturale”. Dalle 16:30 alle 19:30. L'Istituto Scienze Umane Integrate Trieste in collaborazione con CamLab Trieste, ha come obiettivo far acquisire competenze nell'ambito del massaggio professionale e tecniche per il benessere, formando esperti professionisti del settore in linea con le richieste di personale sempre più competente e qualificato. L'Istituto Scienze Umane Integrate Trieste ha l'obiettivo di formare professionisti che possano operare in proprio, nell'ambito della promozione della salute e del benessere, oppure in team presso centri sportivi, spa, aziende e privati.

Questo offrendo corsi di Formazione, Tirocini e Avviamento Professionale T&CAM secondo i Benchmark OMS 2014-2023 nelle Terapie Tradizionali, Complementari e Alternative (Organizzazione Mondiale della Sanità). Il Presidente dell’APS Istituto Scienze Umane Integrate Trieste Billy Curti, professionista nel campo delle Discipline Bionaturali ci fa sapere: “Abbiamo deciso di portare avanti questo nuovo progetto con professionisti della salute di altissimo livello e competenza, per dare elevata qualità non solo al mondo del benessere, ma anche a quello della prevenzione. Il team di docenti prevede: un osteopata, un medico, un’ostetrica, un posturologo, un massaggiatore professionista e un formatore della metodologia del lavoro. Siamo un bel team, e non vediamo l’ora di metterci in gioco”. Il corso prevede sulle 200 ore di formazione a distanza, 100 di formazione frontale e 100 ore tirocinio. Interessati? Per saperne di più sul nuovo corso di formazione che partirà il prossimo mese, venite a trovarci il 21.”