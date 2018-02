Sanità, a Trieste il corso gratuito di formazione e aggiornamento per le professioni sanitarie

Il 21 febbraio, si svolgerà a Trieste in via Fabio Severo 14 dalle ore 14, il corso di formazione e aggiornamento per tutte le professioni sanitarie promosso da FSI-USAE.

Il corso, spiegano Matteo Modica e Enrico Viezzoli dirigenti sindacali dell’organizzazione, riguarda lo stress lavoro correlato in sanità e sull’impatto dei modelli organizzativi nella sindrome del burn-out. Quindi un tema, questo, delicato e che riguarda o può riguardare la vita lavorativa di tutti i professionisti della sanità.

Il corso sarà completamente gratuito ed aperto a tutti e riconoscerà 6,5 crediti ecm.

Per le iscrizioni contattare trieste@fsi-usae.it oppure Matteo Modica al 3471542493 e/o Enrico Viezzoli al 3493216672