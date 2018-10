Cortei Casapound e antifascisti: centro blindato, soste vietate dal giorno prima

Il Comune di Trieste diffonde i provvedimenti per la viabilità in occasione dei cortei di casapound e Trieste Antifascista/antirazzista: "Per motivi di sicurezza, in base alle disposizioni ricevute dalla Prefettura e dalla Questura di #Trieste, trascorse quarantott’ore dall’apposizione della prescritta segnaletica e fino a cessate esigenze, dalle ore 14.00 di venerdì 2 novembre alle ore 20.00 di sabato 3 novembre 2018:

Divieto di sosta e fermata con rimozione

Esclusivamente dalle ore 14.00 di venerdì 2 novembre alle ore 20.00 di sabato 3 novembre - ambo i lati e laddove non già esistente: Campo San Giacomo, via San Giacomo in Monte, piazza Giambattista Vico, via Del Bosco, piazza Garibaldi, via Alfredo Oriani, largo Della Barriera Vecchia, via Giosuè Carducci, passo Carlo Goldoni, piazza Carlo Goldoni, Corso Italia, via Matteo Imbriani, piazza San Giovanni, passo San Giovanni, via Cesare Battisti, via Domenico Rossetti, viale Venti Settembre, piazza dei Volontari Giuliani, via Giulia, via Della Raffineria, via Giovanni Pascoli, via Mazzini, via Giosuè Carducci, via Giacinto Gallina, via San Francesco D’Assisi, via Francesco Rismondo, via Della Ginnastica, via Del Teatro Romano, via Del Mercato Vecchio, via Dell’Orologio, piazza Dello Squero Vecchio, via Pozzo Del Mare, via Punta Del Forno, Largo Riborgo

Divieto di transito per tutti i veicoli

Esclusivamente dalle ore 12.00 alle ore 20.00 di sabato 3 novembre, la sosta sarà vietata in: campo San Giacomo, in via San Giacomo in Monte, in piazza Giambattista Vico, in via Del Bosco, in piazza Garibaldi, in via Alfredo Oriani, in largo Della Barriera Vecchia, in via Giosuè Carducci, in passo Carlo Goldoni, in piazza Carlo Goldoni, in via Del Mercato Vecchio, in via Dell’Orologio, in piazza Dello Squero Vecchio, in via Pozzo Del Mare, in via Punta Del Forno, in via Del Teatro Romano.