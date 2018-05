Corteo 1 Maggio: in piazza per il lavoro, ma spuntano anche scritte antifasciste e bandiere titine (FOTO)

Migliaia di persone in corteo oggi, 1 Maggio, festa del lavoro, ma a Trieste come ormai da tradizione ecco che, insieme alle bandiere dei sindacati e striscioni per i precari, spuntano bandiere dell’ex Jugoslavia di Tito e striscioni anti fascismo.

Il corteo, organizzato da Cgil-Cisl-Uil, è partito alle nove da San Giacomo.