"Non era previsto nessun corteo", la precisazione sulla manifestazione del 25 aprile

Riceviamo e pubblichiamo

Spett. le Trieste Prima,

in totale correzione e rettifica al vostro articolo pubblicato ieri 25 aprile sulla vostra pagina fb, dal titolo "Flop per il corteo abusivo da San Giovanni a piazza Unità : presenti in cinque", gli scriventi Darko Jermanis e Letterio Brancatelli, in qualità di portavoce del gruppo che ha organizzato l' evento in questione, vi comunicano quanto segue.

Il presunto "corteo flop", come voi lo avete definito a caratteri cubitali, non è stato tale per il semplice motivo che l'evento non è mai avvenuto, perché è stato annullato. Ci potete spiegare come può definirsi un "flop" un qualcosa mai venutosi a creare, mai esistito? L' evento, nella realtà dei fatti è stato sospeso ancora due giorni fa per il seguente motivo. Per una nostra ingenuità/errore di comunicazione, e ne prendiamo atto, la Questura ha individuato (comunque in modo erroneo) negli scriventi Darko Jermanis e Letterio Brancatelli, gli artefici ed i promotori di questo evento. E di conseguenza i responsabili.

Il gruppo, debitamente informato del sopraggiunto problema, ha deciso a tal punto, in totale nostra solidarietà di annullare l' evento, per non far ricadere su di noi tutta la responsabilità. E così è stato. Pertanto, ieri non era previsto nessun "corteo" e di conseguenza nessun "flop". Di conseguenza l' unico reale flop è il vostro articolo, perché trattasi di totale disinformazione.

La redazione di Trieste Prima tiene a precisare le seguenti:

- I nomi degli organizzatori non sono mai stati pubblicati, in nessun articolo relativo alla manifestazione e né sono state addossate responsabilità

- La redazione non è mai stata informata dagli organizzatori della sospensione della manifestazione. In caso contrario avremmo dato la notizia

- In piazzale Gioberti ieri 25 aprile si sono presentate cinque persone. Una di queste ha chiesto se fosse quello il luogo del ritrovo. Un'altra ha affermato di essere lì per conto proprio. Altri tre erano evidentemente lì assieme. Alla vista della Digos la cinque persone si sono allontanate frettolosamente. Il "flop" c'è stato per il fatto che queste persone si sono presentate all'appuntamento e il "corteo" non è mai avvenuto.

Cordiali saluti