Corteo in centro: possibili disagi al traffico (il percorso)

Dalle 18:00 possibili disagi al traffico per un corteo che si snoderà in due circuiti consecutivi. Le informazioni sono state diffuse dalla pagina Facebook "Agente Gianna".

Il primo circuito, programmato alle ore 18 seguirà questo percorso:

▪️ partenza da piazza Goldoni

▪️ prosegue poi per largo Barriera Vecchia via corso Saba

▪️ ritorna in piazza Goldoni per via Carducci

▪️ via Mazzini

▪️ via San Spiridione

▪️ via Valdirivo

▪️ Rive

▪️ Molo Audace (fine del primo percorso)

Alle ore 19:00, invece, è prevista una nuova partenza:

▪️ partenza dal Molo Audace

▪️ Rive fino a via Mercato Vecchio e svolta in via Diaz

▪️ via Venezian verso via madonna del Mare, via della Rotonda

▪️ ritorno sulle Rive fino a Riva Grumula

▪️ svolta in via Belpoggio, via Lazzaretto Vecchio e piazza Venezia

▪️ ritorno sulle Rive fino a via Ottaviano Augusto, via Giulio Cesare e via di Campo Marzio

▪️ ritorno in via Ottaviano Augusto per finire al Molo Fratelli Bandiera (altezza bagno Ausonia)