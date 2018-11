Corteo antifascisti: “Il fascismo vive ancora” (FOTO E VIDEO)

“Dicono che dobbiamo stare zitti perché il fascismo è morto, ma questa manifestazione dimostra che non è così. Lo dimostrano le nostre leggi, come quella che permette la costruzione di lager in cui rinchiudere i migranti". Questo uno degli slogan gridati al megafono dalla manifestazione antifascista partita da San Giacomo e destinata a concludersi in piazza Goldoni. Piazza Garibaldi e largo Barriera sono apparse gremite, in evidenza molte bandiere della pace, qualche bandiera italiana con la stella rossa e molti cartelli in inglese.

Il portavoce di Trieste Antifascista e Antirazzista, che ha organizzato la manifestazione, aveva dichiarato in precedenza forte preoccupazione: "il corteo di Casapound sarà nel centro di una città che ha sofferto più di ogni altra i drammi del fascismo e del nazionalismo nel secolo scorso".

