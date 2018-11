Corteo studentesco: previsti rallentamenti al traffico in mattinata

Studenti in piazza questa mattina, venerdì 16 novembre, con il corteo "Studenti controcorrente", manifestazione per il diritto allo studio organizzata da Unione Degli Studenti Trieste - Združenje dijakov Trst. Il corteo partirà alle 9 da piazza Goldoni e proseguirà lungo via Carducci, piazza Oberdan, via Ghega, via Roma, via Valdirivo, rive e piazza Verdi, e la Polizia locale segnala rallentamenti al traffico nelle prossime ore.

Così hanno dichiarato gli organizzatori del corteo sulla pagina-evento Facebook: "È il momento di andare controcorrente e pretendere investimenti immediati sul diritto allo studio, per libri, trasporti, tasse, alloggi e borse di studio, perché in troppi abbandonano scuole e università.

