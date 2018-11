Cosa fare a Trieste e dintorni nel weekend

Un ricco weekend di appuntamenti a Trieste e dintorni da oggi fino a domenica. Mostre, spettacoli, mercati del disco e corsi. Tutti gli eventi del fine settimana. I consigli della redazione.

Venerdì 23 novembre

Prosegue fino ad oggi pomeriggio la mostra "I Carabinieri nella Grande guerra" nell'atrio del palazzo della Camera di Commercio in piazza della Borsa. Un'occasione unica per conoscere le vicende dell'Arma durante la Prima guerra mondiale.

Da Parovel a Bagnoli della Rosandra/Boljunec osmiza sempre aperta dalle 17 alle 23.

Il cosiddetto "Black Friday" va avanti tutto il giorno con scontistiche particolari e offerte incredibili in buona parte dei negozi di Trieste.

A Borgo Grotta Gigante questa sera alle 17.30 un interessante incontro per conoscere da vicino lo sciacallo dorato. Un'opportunità unica per ammirare da vicino le particolarità di questa specie ormai di casa in Carso.

Il Festival della Robotica presso la Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio. Ospiti, robot e musica e macchine danzanti fino al 28 novembre.

Inizia oggi in molo IV a Trieste la mostra "Bodies Exhibition", la rassegna dedicata al corpo umano.

"Maledetta sia la sveglia", la presentazione all'auditorium del Museo Revoltella alle 17.30. Un documentario importante per capire il teatro di guerra della Galizia che vide combattere migliaia di triestini, goriziani, istriani e dalmati durante la Grande Guerra. A cura di Roberto Todero, Michele Pupo e Ennio Guerrato.

Al Teatro Miela alle 21.30 il concerto degli Orchesta of Spheres direttamente dalla Nuova Zelanda. Biglietto su vivaticket o in biglietteria dalle 17 alle 19.

Sabato 24 novembre

Alle 11.30 al Ridotto del Teatro Verdi il giornalista ed ex Direttore della Rai regionale Giovanni Marzini presenta il suo libro "L'arancia nel cesto". Cinquant'anni di racconti giornalistici su Trieste e il Friuli Venezia Giulia.

Seminario buddista con il Ven Khenpo Tashi Sangpo Amipa Rinpoche nella sede dell'Associazione Culturale Teatro Immagine Suono di via Corti 3. Nel link tutti gli orari e le informazioni.

Alla piscina Bianchi di Trieste al via la due giorni di immersioni subacquee all'insegna della disabilità. Snorkelling e corsi gratuiti.

Domenica 25 novembre e per tutto il weekend

Appassionati di rock, punk, jazz e musica etnica? Non potete perdervi la 17esima edizione della "Mostra e mercato del disco" al palazzetto di Chiarbola.

Al Teatro Verdi continuano per tutto il fine settimana "I Puritani", l'opera di Vincenzo Bellini con la regia di Katia Ricciarelli.

Mostra e mercato "Trieste Antiqua" per tutti gli amanti dell'antiquariato e dei modelli "vintage". Impedibile per gli appassionati del passato. Inaugurazione sabato 24 novembre.

Alla piscina Bianchi di Trieste ancora oggi la due giorni di immersioni subacquee all'insegna della disabilità. Snorkelling e corsi gratuiti.

Ogni sera va avanti lo spettacolo di Psychiatric Circus che ha conquistato l'Italia: "Alcatraz".

