Arriva la notte delle streghe: ecco cosa fare a Trieste per Halloween

Arriva la festa più 'paurosa' dell'anno. Che siate streghe, pippistrelli o vampiri, il 31 ottobre avrete sicuramente voglia di festeggiare. Ecco quindi alcune idee per trascorrere Halloween tra maschere paurose e tanto divertimento.



Halloween: Nomotion - Black Corrida- The Retromantics

LOFT

Ore 21:00

Arrivano sul palco del LOFT Trieste i Nomotion (Southern Goth - Udine) ed i Black Corrida (Darkwave - Vicenza).

Una serata di musica coinvolgente e di assoluta qualità per affrontare al meglio il ritorno degli spiriti su questa terra.

Trieste Science+Fiction Festival

Dal 29 ottobre al 3 novembre Trieste

Una settimana di film in anteprima nazionale e internazionale, cortometraggi, classici e cult; universi paralleli e viaggi spaziali, mostre e mostri, concerti e dj set, laboratori, esperimenti e RAGGI FOTONICI!



Halloween al Castello di San Giusto

Dalle 23:00

Il Castello di San Giusto. Quelle mura centenarie custodiscono chissà quali misteri irrisolti. Le stanze più remote, i sotterranei lugubri, i passaggi segreti ancora sconosciuti... brrrr mi vengono i brividi solo a pensarci!

Riuscite ad immaginare un luogo migliore per celebrare la notte più tenebrosa dell'anno?



Oldies Techno Halloween by Electrique

Mast

dalle 21

Minimal Wave live - Halloween Party

MushrooM Bar

dalle 18:30

Le Mercerie Halloween Party

Le Mercerie

Dalle ore 19

Una serata da non perdere con Paolo Agostinelli alla consolle

Per i più piccoli

Scienza da brivido all'Immaginario Scientifico

dalle 18

Una serata al museo della scienza, per un Halloween tutto scientifico: giovedì 31 ottobre l'Immaginario Scientifico di Trieste apre eccezionalmente in orario serale (dalle 18.00 alle 22.00).

Alle 19.00 e alle 22.00 prendono il via le attività di SPEED SCIENCE: esperimenti da fare al volo, tra intrugli viscidi e suoni terrificanti, per adulti e bambini da 8 anni in su.

L'attività è compresa nel biglietto d’ingresso al museo ed è organizzata nell'ambito del Trieste Science+Fiction Festival.

Mostri! A Trieste

Antico Caffè San Marco

Nelle fantastiche sale del Caffè San Marco, si parlerà di draghi e di basilischi, di serpenti leggendari, di mostri bizzarri e buffi, di creature spaventose. Scoprirete le antiche storie di eroi e di santi che combattevano con gli animali leggendari. Vi verranno svelati indizi di tesori preziosi custoditi da guardiani terribili, e infallibili tecniche per difendervi in caso di un incontro ravvicinato mostruoso...