Coronavirus, Cosolini (Pd): "Trieste la più colpita, Asugi faccia chiarezza"

Maggior chiarezza sui dati relativi ai contagi da Covid 19 e ai decessi: è quanto chiede all'Asugi il consigliere regionale ed ex sindaco Roberto Cosolini: "I dati ci consegnano l’idea di una Trieste molto più colpita da Covid 19 del resto della regione, sia in termini di contagi sia in termini di decessi. Sarebbe un atto di trasparenza necessario da parte di ASUGI far conoscere all’opinione pubblica cosa c’è dietro ai numeri macro: percentuale di over 80, percentuale di contagi e decessi nelle case di riposo, personale sanitario, trasporti, altre concentrazioni. Per capire cosa non sta ancora funzionando e non far pensare che non stia funzionando nulla".

Un'informazione dovuta

Cosolini ha in seguito scritto una mail al Direttore dell’Asugi, chiedendo al sindaco Dipiazza di intraprendere "analoga iniziativa". Al direttore generale Poggiana il consigliere ha fatto presente che "alcune ragioni per l'alto numero di contagi sono facilmente deducibili ( concentrazione urbana, età avanzata di una parte della popolazione ) ma non credo esauriscano la necessaria interpretazione di questo andamento".

"Conoscere le situazioni di effettivo maggior rischio - continua Cosolini - consente certo a chi governa o gestisce questa delicata situazione di aggiustare il tiro e di porre in atto le misure più adeguate ma è anche un’informazione dovuta a cittadini che stanno facendo grandi sacrifici, economici, lavorativi, affettivi e hanno il diritto di sapere che questi sacrifici stanno funzionando e che le situazioni di criticità non mettono in discussione un percorso che coniughi ripartenza e sicurezza".