Pallacanestro Trieste, le voci sul nuovo sponsor atteso in settimana

Il nome di Costa Crociere come main sponsor della Pallacanestro Trieste è nell'aria da un po' ma una possibile conferma arriva anche dagli ambienti politici triestini. Domenica 24 novembre l'ex assessore del Comune di Trieste Maurizio Bucci ha infatti pubblicato un post avvicinando il logo del colosso dei viaggi in crociera a quello della società biancorossa. Per Bucci, che non ha mai nascosto il suo desiderio di far diventare Trieste un vero e proprio hub crocierstico, ci sarebbero gli elementi per un "possibile accordo sponsor" tra le due realtà. Mentre la Pallacanestro Trieste lavora in silenzio, il presidente federale Gianni Petrucci afferma che giovedì e venerdì sarà a Trieste per l'annuncio del nuovo sponsor del basket giuliano.

Il commento di Maurizio Bucci

Raggiunto telefonicamente, Bucci ha chiarito come "la trattativa sembrerebbe essere avviata, anche se non ho notizie ufficiali in merito". Sulla natura economica della sponsorizzazione, i numeri, tutti da confermare, secondo Bucci parlerebbero di una cifra di circa mezzo milione di euro. "Queste le voci, ma che sono tutte da verificare" ha concluso l'ex assessore.

La gioia e lo scetticismo

Nonostante alcuni utenti abbiano salutato la notizia della possibile sponsorizzazione con il sorriso, lo scetticismo di altri non ha tardato a manifestarsi. "Si parlava mesi fa di MSC Crociere come main sponsor, adesso si parla di Costa Crociere. Fino al momento della firma, non voglio pensarci ma ci spero" così uno dei commenti apparsi sul profilo Facebook dell'ex assessore. Per la Pallacanestro Trieste "al momento non c'è niente da comunicare", silenzio dettato probabilmente anche dalle recenti "delusioni" sul fronte della trattativa con gli investitori svizzeri; in quel caso l'accordo era saltato dopo diversi mesi di trattative. In molti infatti pensano che in questo momento si debba lasciar lavorare la società per chiudere, almeno una parte, del capitolo sponsor.

Il presidente federale Petrucci a Trieste per il nuovo sponsor

A confermare che qualcosa si sta muovendo è però Pianetabasket.com, riportando l'annuncio da parte del presidente federale Gianni Petrucci che giovedì e venerdì (forse uno dei due giorni, non entrambi) dovrebbe essere a Trieste per la presentazione del nuovo main sponsor della PT. Il numero uno della federazione lo ha affermato, senza aggiungere ulteriori particolari, durante il seminario dell'Unione stampa sportiva italiana tenutosi a Roma questa mattina. Nel pomeriggio di oggi 25 novembre TriestePrima si è messa in contatto con l'ufficio stampa di Costa Crociere il quale ha riferito di dover effettuare una verifica interna per, presumibilmente, poter confermare o smentire la notizia.