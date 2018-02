Crociere, il ritorno di Costa a Trieste nell'autunno 2018

La stagione crocieristica triestina 2018, inizialmente orfana delle toccate di Costa Crociere, va pian piano arricchiendosi. Come noto quest'anno vedrà l'esordio della Tui che debutterà lungo il Molo Bersaglieri con la “Mein Schiff 2” per un totale di circa 40.000 passeggeri previsti; si tratta della prima stagione adriatica in assoluto per questa compagnia fondata solo pochi anni fa.

Se per il 2019 è già stata data la notizia della "Mein Schiff 6" che avrà proprio Trieste come home port, a sorpresa la città vedrà il ritorno della Costa come ha spiegato l'assessore al Turismo Maurizio Bucci: «Costa Crociere ritorna a Trieste! Ottobre e novembre prossimi 5 toccate di Costa Luminosa con arrivo alla domenica. Nei prossimi giorni un incontro con gli organizzatori della Barcolana per valutare una toccata di Costa Neoriviera al 11 ottobre, ciò nel rispetto dell'evento e dello sviluppo della crocieristica a Trieste.

Bisogna crederci sempre!».