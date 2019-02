Varo della Costa Venezia, sosta vietata sulle rive

Domenica 3 marzo è previsto il varo della nave da crociera "Costa Venezia", l'ultima arrivata nella flotta dell'importante compagnia di navigazione e costruita da Fincantieri. Per l'occasione piazza Unità d'Italia vedrà la partecipazione anche delle Frecce Tricolori che sorvoleranno la città alle 15.30. Per permettere la fruizione dell'evento ai tanti triestini e turisti, il Comune di Trieste ha predisposto alcune modifiche per quanto riguarda le soste sulle rive antistanti la piazza.

Le aree interdette al parcheggio

Piazzale Marinai d'Italia e riva Nazario Sauro rimarranno interdetti dalle 12 di oggi 27 febbraio fino alla partenza della nave prevista domenica 3 marzo. L'area antistante il Salone degli Incanti tutti gli stalli saranno interdetti dalle 12 di oggi fino sempre alla partenza della Costa Venezia. In ultimo, anche riva Ottaviano Augusto vedrà l'interdizione degli stalli, sempre da oggi fino a domenica.