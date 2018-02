Costiera chiusa, via del Perarolo imbuto per pullman e tir

Da ieri, domenica 11 febbraio, alle 6 del mattino di domani, martedì 13 febbraio, la strada Costiera è stata chiusa per lavori urgenti da parte di Fvg Strade e AcegasApsAmga; il divieto di transito (eccetto i frontisti e addetti ai lavori) è stato istituito dal Bivio di Miramare fino alla località Filtri di Santa Croce e da Sistiana fino alla località Galleria Naturale.

Ieri e oggi si è quindi visto una ricerca di una strada alternativa da parte specialmente di autisti di pullman e tir: probabilmente i "navigatori" male impostati hanno però creato un disagio e intasamento di via del Perarolo - nonostante i cartelli di divieto d'accesso ai mezzi di quel tipo -, come testimonia la foto del nostro lettore Carlo Stopar che, insieme ad altri residenti, hanno visto la via bloccata da maldestri tentativi di retromarcia e manovre azzardate per divincolarsi nel momento in cui i mezzi pesanti incrociavano altri veicoli.