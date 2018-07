Costiera: nuove corse e fermate per le linee Apt

Al via il potenziamento del trasporto pubblico sulla strada Costiera: dopo la raffica di multe per sosta vietata il Comune, in accordo con Apt Gorizia, annuncia nuove corse e una copertura più capillare delle zone balneari tra Trieste e Duino-Aurisina. L’esigenza è balzata alla cronaca dopo l’episodio che aveva coinvolto anche il Prefetto il quale, su incipit della Procura, aveva dichiarato la tolleranza zero alle soste vietate, potenzialmente responsabili di omicidio stradale.

Il potenziamento delle linee E21 ed E51 sarà operativo già da domenica 22 luglio, come dichiarato in una conferenza stampa giovedì 19 luglio alla presenza del vicesindaco e assessore alla Polizia locale Paolo Polidori, la presidente dell'APT Gorizia Sara Cumar e per il Comune di Duino Aurisina l'assessore alle Finanze Valentina Banco e al Turismo e Viabilità Massimo Romita.

Aumenteranno le cadenze orarie, soprattutto nei festivi – dichiara la presidente Cumar –, anche se le corse, al momento, sono abbastanza frequenti, vogliamo assicurare una copertura totale su tutta la giornata, da mattina fino a sera inoltrata. Ci attendiamo che l’Iter per le nuove fermate richieda il minor tempo possibile, sicuramente avremo due coppie di fermate nel comune di Duino Aurisina e una nel Comune di Trieste, il più vicino possibile agli stabilimenti che devono essere serviti e che richiedono un maggior intervento da parte del trasporto pubblico.

La presidente di Apt Gorizia precisa inoltre che Sarà servita la clientela di turisti che arrivano dalla zona di Monfalcone e dell’Isontino. Sono linee che partono dall’aeroporto di Ronchi fino a Trieste e che riusciranno a coprire tutto il territorio in maniera capillare.

Il costo del biglietto varierà da 1,25 a 2,75 euro per corsa, mentre l'abbonamento per quindici giorni (ridotto del 20% per chi già possiede quello della Trieste Trasporti) sarà di 22,20 euro.

Il vicesindaco Polidori non ha mancato di mettere in luce le inadempienze e i ritardi di FVG Strade (soprattutto per quando riguardala predisposizione lungo la Costiera di possibili adeguati stalli di sosta per automobili e moto) ha confermato di essere in contatto con l'assessore regionale Pizzimenti e che a breve è in programma uno specifica riunione con FVG Strade per velocizzare e risolvere la questione.

Con il nuovo parcheggio di Barcola da oltre 500 posti auto in fase di realizzazione -ha spiegato Paolo Polidori- già dalla prossima stagione estiva si potrebbe ipotizzare anche un apposito servizio di bus navetta, in grado di collegare al meglio lo stesso con gli stabilimenti balneari. “In prospettiva -ha concluso Polidori- la Costiera, che è una delle strade più belle d'Italia se non del mondo, deve essere ancor più essere valorizzata come strada turistica, magari riducendo i limiti di velocità e la carreggiata, e trovando anche così lo spazio per una pista ciclabile, che può diventare un ulteriore valore aggiunto”.