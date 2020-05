Due morti e due contagi su tre, Trieste resta la città più colpita dal virus

Con le sole tre positività al CoViD-19 registrate oggi 24 maggio in Friuli Venezia Giulia i casi salgono complessivamente a 3236, di cui 462 attualmente positivi. I guariti fanno un balzo in avanti (+51 casi da ieri 23 maggio) portando il dato totale a 2445. Sul fronte dei ricoveri, rimangono stabili le terapie intensive dove risulta esserci solamente un paziente, mentre le persone ricoverate in altri reparti sono 62.

Analizzando i dati provinciali, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 1.374 a Trieste, 980 a Udine, 672 a Pordenone e 210 a Gorizia. In relazione ai decessi, la Protezione Civile ne registra altri due e nuovamente a Trieste. Il capoluogo regionale sale quindi a 184 morti, rimanendo l'unica città in regione dove il virus miete ancora vittime. Negli altri capoluoghi il CoViD-19 non causa decessi ormai da diverso tempo.