Piazza Libertà, aggrediscono un uomo e violano la quarantena: due giovani denunciati

Serata movimentata quella di ieri sera in piazza Libertà a Trieste. Due cittadini di origine algerina sono stati denunciati dalla Squadra Volante della Questura dopo aver aggredito un cittadino tunisino con un pugno e con una bottiglia di birra. L'uomo è rimasto ferito ed è stato preso in carico dai sanitari del 118 accorsi sul posto. I due giovani aggressori (W.F. del 1992 e A.B. del 1993, queste le iniziali e l'età ndr) dopo essere stati fermati dagli agenti, sono incappati inoltre in una denuncia per non aver osservato la quarantena fiduciaria alla quale erano sottoposti.

Sempre nella giornata di ieri 1 giugno, la Polizia Ferroviaria ha inoltre denunciato un cittadino di origini cubane di 26 anni (J.R.M.E. le sue iniziali ndr) per oltraggio e resistenza a pubblIco ufficiale e per essersi rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità.