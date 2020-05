In due mesi quasi 40 mila le persone controllate a Trieste: 2200 sanzioni, 27 le denunce

Questa mattina il Prefetto di Trieste Valerio Valenti ha diffuso i dati dei controlli effettuati dalle forze di polizia dal 10 marzo ad oggi 7 maggio, evidenziandone l'enorme numero complessivo e tracciando un quadro, per quanto riguarda sanzioni e denunce, definito "positivo". Il commissario di governo è intervenuto questa mattina in una conferenza stampa indetta dalla Regione Fvg per fare il punto sulla gestione dell'emergenza CoViD-19 e sulla valutazione dei prossimi passi nella cosiddetta fase 2.

I dati

“Sono stati 188.731 quelli effettuati in Friuli Venezia Giulia – ha introdotto Valenti – con un numero di sanzioni di poco inferiore a 8000. Di questi, l’80 per cento sono stati multati per spostamenti ingiustificati, nove quelli per il mancato utilizzo dei dpi”. Le denunce per falso “sono state 121, mentre si sono registrate 16 denunce nei confronti di cittadini che hanno violato la quarantena”.

"Comportamento incoraggiante"

Secondo l’interpretazione fornita dal commissario di governo, il comportamento “tutto sommato positivo” dei residenti in Fvg ha prodotto dati definiti “incoraggianti”. Il doppio volto della fase 2, complice l’inizio della riapertura che ne ha aumentato il numero, evidenzia però ben 479 i corregionali denunciati per altri reati. Sul fronte del locali, infine, sono stati sanzionati 99 esercizi, 13 quelli che hanno subito una chiusura provvisoria e sette le attività per cui la serranda si è abbassata totalmente. Per quanto riguarda il capoluogo regionale, le persone controllate sono state in totale 39.306 e quelle sanzionate 2208. I denunciati per falso sono stati 27 e 4 quelli per aver violato la quarantena. Gli esercizi commerciali monitorati sono stati 9512, con 29 sanzioni e due chiusure provvisorie.

Migranti e indagine Istat

Sul fermento della rotta balcanica - negli ultimi 10 giorni ha visto l’arrivo di oltre 250 migranti a Trieste – il prefetto ha indicato che in questo periodo “l’elemento di maggiore difficoltà è rappresentato dall’individuare delle strutture dedicate a questi soggetti”. A margine dell'incontro con la stampa, interrotto per la partecipazione del presidente Fedriga alla videoconferenza con le altre regioni, abbiamo chiesto al prefetto Valenti il motivo per cui lo studio dell'Istat pubblicato negli scorsi giorni non comprendesse i dati sui decessi di Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle e Duino Aurisina registrati nel primo trimestre 2020. "Lo apprendo adesso. Approfondirò".