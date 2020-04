Una sanzione ogni dieci persone controllate, Trieste è maglia nera in Fvg

Il numero delle sanzioni non tende a diminuire e Trieste rappresenta ancora la maglia nera in Friuli Venezia Giulia. Su 160 sanzioni reigstrate nella giornata di ieri 19 aprile sul territorio regionale infatti sono state ben 67 quelle fatte nel capoluogo regionale, pari a circa il 40 per cento del totale. Solo a Trieste le persone controllate sono state 597 (il che porta al fatto che oltre il 10 per cento dei controlli ha portato ad una sanzione), mentre non risultano esserci state denunce o violazioni da parte di attività commerciali.

Sul territorio regionale infine sono state controllate 2194 persone, quattro quelle denunciate per altri reati e solamente un'attività è stata raggiunta dal provvedimento di chiusura.