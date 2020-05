I guariti superano i positivi e i decessi, ma lo zero è ancora lontano

Il numero dei guariti dal CoViD-19 in Friuli Venezia Giulia supera quello complessivo degli infetti e dei deceduti. La notizia è stata data dall'assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi che ha sottolineato come "gli sforzi e i sacrifici compiuti stiano dando risultati concreti". Quello che è stato definito un "momento importante" nella lotta al virus, rappresenta in realtà la fotografia generale della situazione legata alla pandemia in regione.

Secondo la Regione infatti i totalmente guariti sono 1.706 mentre le persone attualmente positive sono 1082. Sempre stando ai dati inseriti nel bollettino ed inviati alla stampa, i tamponi positivi dall'inizio dell'emergenza risultano essere giunti alla cifra di 3.094, con la sola città di Trieste che ne ha registrati 1298, di cui 400 nelle case di riposo. Udine invece ne ha contati 959, Pordenone 647 e Gorizia 190. I nuovi contagi registrati oggi 6 maggio sono "solo" nove.

Buone notizie anche dalle terapie intesive. Sono tre infatti i pazienti ancora ricoverati nei reparti, mentre quelli negli altri reparti sono 115. Le persone in isolamento domiciliare sono 844. Sul fronte dei decessi, se ne registrano tre in più rispetto a ieri. Le vittime toccano quota 306. Trieste rimane il territorio più colpito con le 165 morti registrate, mentre seguono Udine con 73, Pordenone con 64 e Gorizia con 4.