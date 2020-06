Covid 19: da due giorni nessun contagio in Fvg

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 131. Al momento nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 14. Non è stato registrato alcun nuovo decesso (344 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi.

Anche oggi in Friuli Venezia Giulia non sono stati rilevati ulteriori casi di Covid-19 quindi, analizzando i dati complessivi, le persone risultate positive al virus dall'inizio dell'epidemia rimangono 3.305: 1.393 a Trieste, 997 a Udine, 699 a Pordenone e 216 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.830, i clinicamente guariti a 60 e le persone in isolamento domiciliare a 57. I deceduti rimangono 196 a Trieste, 74 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.