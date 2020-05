Scendono i pazienti in terapia intensiva, un decesso e altri 30 guariti: il bollettino di oggi

Rimangono tutto sommato stabili i casi di positività al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia e oggi 2 maggio viene registrato un solo decesso (ora sono 295 i morti in regione ndr) in più rispetto alla comunicazione di ieri, anche in questo caso a Trieste. I tamponi positivi in più rispetto al 1 maggio sono 18, dato che porta il numero complessivo dei contagiati a 3059.

Sul fronte delle guarigioni, va registrato che il totale parla di 1519 persone. Relativamente ai casi positivi, l'Area Triestina registra 1.271 infettati; seguono Udine con 954, Pordenone con 644 e Gorizia con 189. A questi si somma 1 persona non residente in Friuli Venezia Giulia. Infine, per quanto riguarda le terapie intensive sono 5 i pazienti attualmente ricoverati mentre le persone sistemate in altri reparti sono 131. Le persone in isolamento domiciliare invece risultano essere 973.