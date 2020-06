Coronavirus, Trieste senza nuovi contagi da quattro giorni

Trieste registra uno dei due decessi avvenuti oggi 1 giugno in Friuli Venezia Giulia ma da quattro giorni non c'è traccia di nuovi contagi. Nel dettaglio, la persona deceduta nel capoluogo regionale è un pordenonese da tempo ricoverato in territorio giuliano. Pordenone è anche la provincia dove si è registrato il secondo decesso della giornata. Con i dati di oggi, i decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria salgono a 335, dove Trieste paga il prezzo più alto con 189 pazienti deceduti, seguita da Udine con 73, Pordenone con 68 e cinque a Gorizia.

In merito invece alle persone attualmente positive sul territorio regionale, l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi ha comunicato che sono 330. Tra ieri e oggi sono infatti guarite 22 persone e nei reparti di terapia intensiva rimangono ricoverati due pazienti. Negli altri reparti rimangono ricoverate ulteriori 40 pazienti. In isolamento domicliarie rimangono altresì 224 persone.