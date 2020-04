Il coronavirus a Cattinara, personale sanitario positivo a Medicina d'urgenza

Il reparto di Medicina d'urgenza al sesto piano dell'ospedale di Cattinara sarebbe stato raggiunto dal CoViD-19. La struttura, che fa parte del Pronto Soccorso, sarebbe stata interessata da alcuni tamponi risultati positivi. All'interno del reparto diretto dal primario Franco Cominotto, risulterebbero essere stati contagiati anche personale medico e infermieristico. La conferma dovrebbe arrivare dalla stessa Azienda Sanitaria impegnata nella redazione di un comunicato.

Al momento non è ancora possibile ricostruire la catena che ha "portato" il coronavirus all'interno del reparto. Alcune supposizioni - e che rimangono tali fino a prova contraria - condannerebbero i risultati dei tamponi. Quando i pazienti giungono a Cattinara vengono infatti sottoposti al test che, a seconda dell'esito, portano al trasferimento degli stessi in due rispettive direzioni. Quando il tampone è positivo i pazienti vengono portati all'ospedale Maggiore (riferimento per il CoViD-19 a Trieste), mentre i negativi vengono trasferiti in altri reparti dell'ospedale di Cattinara. All'origine del tutto potrebbero esserci quindi alcuni tamponi considerati falsi negativi.