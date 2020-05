Il Covid 19 arriva a Pineta del Carso: due ospiti positivi e un caso sospetto

Sono due gli ospiti di Pineta del Carso risultati positivi al Covid 19 e un'altro è sospetto e in fase di accertamento. Il primo paziente, che doveva essere dimesso, è risultato positivo a un esame di routine effettuato nella giornata di ieri, martedì 5 maggio, poi i controlli successivi hanno individuato un ulteriore positivo e un caso sospetto. I due contagiati saranno ricoverati all'ospedale di Cattinara.

Come specificato dalla direzione della struttura stessa, i contagiati provenivano “da reparti ospedalieri pubblici”. Al momento la casa di cura lavora a regime ridotto e ospita una novantina di degenti, appena rilevato il primo caso positivo sono stati testati tutti gli ospiti che si sono trovati nelle sue vicinanze. Si sta inoltre procedendo ai test sul personale che ha avuto contatti anche minimi con i positivi, si tratterebbe di una settantina di dipendenti, sia interni a Pineta del Carso che afferenti a ditte esterne. Per il momento nessuna positività è stata riscontrata ma non tutti gli operatori sono stati ancora testati.