"Beccate" altre 4 attività e sanzioni in aumento: a Trieste ora sono 1280

Nell'ormai consueto report che la Prefettura di Trieste compila in relazione ai controlli anti-CoViD-19 delle forze dell'ordine sul territorio provinciale, quello riferito alla giornata di ieri 11 aprile riporta un dato non trascurabile, vale a dire le quattro sanzioni elevate ad altrettanti esercizi o titolari di attività. Dopo l'episodio di due noti bar del centro (piazza San Giovanni e nella zona a due passi da piazza Unità) e di un altro nel rione di Sant'Andrea, ecco che il numero dei locali finiti nella "rete" dei controlli aumenta.

In relazione al report invece risultano 63 le persone sanzionate perché fuori casa senza giustificate ragioni (su 907 persone controllate) e una persona denunciata per motivi che non hanno a che fare con l'emergenza coronavirus e le restrizioni imposte dal governo e dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso i decreti e le ordinanze regionali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tornando alle attività sanzionate, balza all'occhio il numero per quanto riguarda il territorio di Trieste in relazione ai dati degli esercizi sanzionati in regione. I quattro triestini infatti rappresentano l'80 per cento di tutto il Fvg, in quanto, secondo i dati della Prefettura sono cinque quelli finiti nei guai complessivamente. Un dato per l'appunto non trascurabile. Infine, i numeri a livello regionale parlano di 4095 persone controllate, 259 sanzioni, una persona denunciata per aver dichiarato il falso, un'altra per aver violato la quarantena in quanto positivo al CoViD-19 e otto quelle denunciate per altri motivi.