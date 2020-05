Report controlli: sanzionato bar in zona stazione per assembramenti "da asporto"

Dopo l'ultimo giorno di aprile in cui si reano registrate solamente otto sanzioni a carico di residenti a Trieste, ecco che il primo maggio fa aumentare il numero delle persone sanzionate. Nella giornata di ieri, complice anche la manifestazione non autorizzata svoltasi in campo San Giacomo nell'omonimo rione per la Festa dei lavoratori, i triestini sanzionati sono stati 40. Dieci di queste sanzioni sono state comminate dalla Polizia Locale, mentre le restanti sono state ad opera della Polizia di Stato e dei carabinieri.

Gli stessi militari dell'Arma hanno provveduto alla sanzione nei confronti di un'attività commerciale, unica tra le 276 controllate a subire le conseguenze della normativa. La contravvenzione riguarda l'assembramento ed il mancato rispetto delle procedure per l’attività di asporto. Una persona a Trieste è stata denunciata per altri motivi. In Friuli Venezia Giulia le persone controllate sono state in totale 2348. Ad essere sanzionate sono state 105 mentre, dal punto di vista degli esercizi pubblici le sanzioni totale sono due.