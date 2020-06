Viola la quarantena e va in giro senza mascherina, denunciato un giovane in Carso

Le attività di controllo delle forze dell'ordine riferite all'ultima domenica di maggio a Trieste hanno fatto registrare un ulteriore calo di sanzioni in relazione al rispetto delle normative anti CoViD-19. Su 656 persone contronollate infatti solo cinque sono state raggiunte dalla sanzione mentre per quanto riguarda le attività commerciali nessuna di esse è risultata irrispettosa delle leggi in materia.

Per quanto riguarda invece le denunce per i cosiddetti altri reati, sono quattro i cittadini che a Trieste sono finiti nel mirino delle forze dell'ordine. Domenica 31 maggio le Volanti della Questura hanno infatti denunciato per furto un triestino del 1975, M.B. che aveva rubato il portafoglio ad una persona. Denunciati anche un colombiano di 24 anni (C.J.R. le iniziali ndr) che durante una lite ha dato un calcio a un motociclo che è caduto sull'asfalto danneggiando la carrozzeria e una 34enne napoletana (G.B. le iniziali ndr) che, sempre durante una lite con altre due persone e scoppiata per futili motivi, ha rotto gli occhiali di un'altra donna. La napoletana è stata denunciata anche per violenza privata.

Infine, sul fronte delle denunce relative alle normative anti CoViD-19, un 38enne originario del Marocco a Duino è stato trovato fuori dalla comunità di accoglienza di Prosecco dove si trovava in regime di quarantena.