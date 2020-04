Controlli delle forze dell'ordine in Fvg, a Trieste il 40 per cento dei sanzionati

Continuano i controlli delle forze dell'ordine legati alla gestione e al contenimento dell'emergenza CoViD-19 sul territorio della provincia di Trieste. Le persone controllate nella giornata di ieri 16 aprile sono state 1042 e le sanzioni elevate sono state 62. Una persona è stata denunciata per false dichiarazioni, mentre un'altra persona è stata denunciata per altri motivi. Sul fronte delle attività commerciali sono state 304 quelle controllate e in nessun caso sono apparse irregolarità.

I dati per quanto riguarda il territorio regionale hanno visto 4620 persone controllate, con 141 quelle sanzionate. Il dato per quanto riguarda le attività ha visto sei esercizi sanzionati (su un totale di 1446) per il mancato rispetto della normativa.

