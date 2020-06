Coronavirus, a Trieste due nuovi casi e un decesso

A Trieste si registra un decesso e due persone positive. Sono questi i dati relativi al capoluogo regionale che sono stati resi noti oggi pomeriggio nel consueto bollettino emesso dalla Protezione Civile. In Friuli Venezia Giulia sono quattro le persone totalmente guarite dal virus, dato che abbassa il numero dei contagiati a 172. In tutto il territorio regionale sono stati registrati ulteriori quattro casi, mentre non risultano esserci pazienti ricoverati nelle terapie intensive.

Le persone ricoverate in altri reparti sono 15. I decessi totali dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 343. Di questi, 196 solo a Trieste.