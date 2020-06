Coronavirus: 18 nuovi positivi in Croazia, numeri in aumento

In croazia si sono registrati 18 casi di Covid 19 nelle ultime 24 ore, negli ultimi giorni il numero è in costante aumento. Come riporta la Voce del Popolo, il dato è stato comunicato oggi dalla task force per la lotta al virus, che per la prima volta da alcune settimane ha deciso di indire una conferenza stampa.

Sono quindi vietate ora le visite alle case di riposo di Zagabria e nelle Regioni di Osijek, della Baranja, e in quella di Spalato, zone dove si è registrato il maggior numero di nuovi contagi. Lo ha spiegato Marija Bubaš, assistente di Krunoslav Capak, direttore dell’Istituto nazionale per la salute pubblica (HZJZ) che al momento si trova in autoisolamento per aver partecipato assieme al ministro aggiunto della Salute, Vera Katalinić Janković a una conferenza sul virus hpv. In questa conferenza sarebbe stata presente una persona positiva al virus. Sia Capak che Janković sono risultati negativi al primo tampone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il responsabile della task force della Protezione civile nazionale e ministro degli Affari Interni Davor Božinović ha dichiarato che al momento il 70 per cento delle richieste per entrare in Croazia da Paesi terzi (in particolare Bosnia ed Erzegovina e Serbia) viene respinto.