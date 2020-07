In Fvg sono tre i nuovi casi ma nessun decesso e nessuna terapia intensiva

Sono tre i nuovi casi di coronavirus rilevati in Friuli Venezia Giulia nella giornata di oggi 8 luglio. Il bollettino parla di quattro nuovi contagiati ma a causa delle differenza di informazione tra il bollettino di ieri e il tweet dell'assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi (che aveva parlato di due casi, mentre il report ne menzionava uno solo), dai dati odierni va sottratto il caso di ieri 7 luglio. Tutti i tre casi sono stati registrati a Pordenone.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 113, uno più di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 8. Non sono stati registrati nuovi decessi.