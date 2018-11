Al via il bando per Giovani Operativi per la Creatività Urbana

A.A.A. cercasi giovani fotografi, videomaker e grafici per il nuovo bando di selezione per la formazione di Giovani Operatori per la Creatività Urbana. Il progetto, denominato "Oculus", è una proposta creativa per nuove figure professionali da formarsi nel settore della creatività urbana che coinvolge le città di Torino, Bergamo, Trieste e Napoli.

Il progetto si rivolge ai giovani (20-35 anni) laureandi, laureati, specializzandi, in cerca di prima occupazione o NEET, con talento nei campi della creatività, delle arti visive, della comunicazione, della grafica, della fotografia, del videomaking, del web e delle tecnologie applicate all’industria culturale e dell’intrattenimento.

Il percorso è suddiviso in tre momenti:

- 7 moduli di Formazione (5 in aula e 2 in città), condotta da esperti del settore di fama internazionale e operanti da oltre un decennio sul campo;

- Un periodo di 2 mesi di Tutoraggio da remoto in vista dello Stage di produzione;

- Stage di produzione di una grande opera di creatività urbana di rilievo nazionale.

Per candidarsi vi basterà seguire queste istruzioni:

1. compilare il modulo di iscrizione scaricabile in basso;

2. inviarlo entro e non oltre il 15/11/2018 all’indirizzo email call@streetart-oculus.it allegando;

a) CV max 3 pagine;

b) lettera motivazionale max 1 cartella (2000 battute);

2. il peso complessivo degli allegati mail non deve superare i 5 MB;

3. i file devono essere tutti in formato PDF;

4. l’oggetto della mail deve essere “candidatura nome cognome città” dove al posto di “nome” andrà inserito il nome del candidato, al posto di “cognome” il cognome del candidato e al posto di “città” la città per cui ci si candida (Torino o Bergamo o Trieste o Napoli).