Criminalità: Trieste al primo posto in Italia per violenze sessuali e infanticidio

Trieste al primo posto in Italia per infanticidio, violenze sessuali e crimini informatici: lo riporta la classifica del sole 24 ore, riferita ai crimini commessi nel 2017 su 106 province e basata sul numero di denunce alle autorità ogni 100mila abitanti. Per quanto riguarda la criminalità in generale, il capoluogo giuliano registra un calo del 3,29% e nella classifica nazionale si trova al 28esimo posto.

Infanticidio

Il primo, terrificante dato sull'infanticidio è ovviamente imputabile a un unico caso, quello di via Costalunga nel maggio dello scorso anno, in cui una madre sedicenne aveva abbandonato nel giardino di casa la figlia appena nata e deceduta in ospedale dopo poche ore.

Violenze sessuali

Allarmante per altri aspetti il primato sulle violenze sessuali, 55 quelle denunciate nel 2017 con una media di 23,44 denunce ogni 100mila abitanti, ben più alta di quella di Cagliari, al secondo posto con 15,51, e di conseguenza molto al di sopra di tutte le province italiane monitorate. Sconcertante la crescita del fenomeno: il 66,67% rispetto al 2016. Da segnalare anche Gorizia, al sesto posto in Italia, e probabilmente non serve ricordare che molti di questi odiosi crimini non vengono denunciati alle autorità.

Frodi informatiche e furti

Primo posto anche per le frodi informatiche: in tutto 1133 denunce a Trieste lo scorso anno, in crescita del 21%. In consistente calo, invece, i furti, con una variazione negativa del 11,30%, anche se siamo al 5° posto in Italia per furti nei negozi e al 9° per furti con destrezza.