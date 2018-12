Chi è Shaurli, il nuovo segretario regionale del PD

Cristiano Shaurli è il nuovo segretario regionale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia. L'elezione avvenuta oggi a Gorizia era nell'aria. Di seguito il ritratto del giovane friulano alla guida di un partito alle prese con la "ricostruzione" dopo la perdita generale di consensi. Shaurli è consigliere regionale di opposizione e ha 46 anni. “Non dimentichiamo perché siamo qui" ha affermato Shaurli durante il suo discorso di insediamento. "Qual è la nostra spinta. Perché noi siamo dei fortunati e quindi sorridiamo. Sorridiamo: noi siamo i fortunati perché noi non siamo gli indifferenti”.

I diversi incarichi

Shaurli nasce a Udine il 30 ottobre 1972 e consegue la maturità scientifica al Liceo Copernico di Udine ed in seguito il diploma universitario in educazione professionale. Ha lavorato come animatore nei centri estivi, come commesso e come operaio estivo nelle aziende della sua zona. In seguito ha intrapreso la sua formazione come educatore nella cooperativa sociale Aracon.

Nel 1999 diventa consigliere comunale a Faedis, dal 2004 assessore alla Cultura, Associazionismo e Turismo, dal 2006 Vice Sindaco ed infine dal 2009 fino al 2013 Sindaco. Nel 2002 è diventato segretario organizzativo del PDS poi DS della Provincia di Udine e dopo la vittoria alle regionali del 2003 è stato eletto segretario politico dei DS fino al percorso che ha visto la nascita del Partito Democratico di cui è stato il primo Segretario Provinciale. Eletto Consigliere Provinciale nel 2006 e nel 2008 sempre nel collegio elettorale di Fiumicello, è stato componente delle Commissioni Cultura, edilizia scolastica e Statuto e Regolamenti della Provincia di Udine, oltre che Vicepresidente del Consiglio Provinciale. Eletto consigliere regionale nell'aprile 2013, è stato Presidente del Gruppo consiliare del Partito Democratico.