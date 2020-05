Positivi 15 passeggeri sul volo Francoforte-Zagabria

Lo scorso 2 maggio 15 passeggeri e i due piloti di un volo di linea della Croatia Airlines proveniente da Francoforte ed atterrato a Zagabria sono risultati positivi al CoViD-19. A riportarlo è il quotidiano in lingua slovena di Trieste, il Primorski Dnevnik. La maggior parte di essi lavora in Germania e sul volo di rientro c'erano in totale 110 passeggeri.

Secondo il Jutarnji, le autorità sanitarie croate sarebbero riuscite a rintracciare gli infetti e i loro contatti, mettendo tutte le perosne coinvolte in quarantena. L'esecutivo di Zagabria sembrerebbe essere preoccupato da possibili ritorni del virus, dopo la situazione che gradualmente sta tornando alla normalità. Nello stesso periodo di inizio maggio il governo croato era intento a lavorare alla riapertura della stagione turistica, elemento vitale per le casse di Zagabria.